Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 24 февраля 2020 года

24 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги был сыгран один матч, в котором приняли участие трое российских хоккеистов.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей, проведя на льду 22 минуты и 54 секунды. Российский защитник завершил матч с показателем полезности "+1", двумя бросками и двумя силовыми приёмами.

Форвард «Оттавы» Артём Анисимов также записал в свой актив результативную передачу, сыграв 19 минут и 25 секунд при полезности "-1". Российский форвард совершил два броска и заблокировал один бросок, выиграв 67% вбрасываний.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Анисимов (н) «Оттава» 0+1 -1 0 2 0 1 67% 19.25 Гавриков (з) «Коламбус 0+1 +1 0 2 2 0 - 22.54 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 -2 0 3 4 0 - 26.55