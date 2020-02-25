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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 24 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 24 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

24 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги был сыгран один матч, в котором приняли участие трое российских хоккеистов.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей, проведя на льду 22 минуты и 54 секунды. Российский защитник завершил матч с показателем полезности "+1", двумя бросками и двумя силовыми приёмами.

Форвард «Оттавы» Артём Анисимов также записал в свой актив результативную передачу, сыграв 19 минут и 25 секунд при полезности "-1". Российский форвард совершил два броска и заблокировал один бросок, выиграв 67% вбрасываний.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Анисимов (н)«Оттава»0+1-1020167%19.25
Гавриков (з)«Коламбус0+1+10220-22.54
Зайцев (з)«Оттава»0+0-20340-26.55
Голкипер «Коламбуса» Мерзликин получил травму, получив удар в голову в матче с «Оттавой»
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