Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 24 февраля 2020 года
24 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги был сыгран один матч, в котором приняли участие трое российских хоккеистов.
Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей, проведя на льду 22 минуты и 54 секунды. Российский защитник завершил матч с показателем полезности "+1", двумя бросками и двумя силовыми приёмами.
Форвард «Оттавы» Артём Анисимов также записал в свой актив результативную передачу, сыграв 19 минут и 25 секунд при полезности "-1". Российский форвард совершил два броска и заблокировал один бросок, выиграв 67% вбрасываний.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+1
|-1
|0
|2
|0
|1
|67%
|19.25
|Гавриков (з)
|«Коламбус
|0+1
|+1
|0
|2
|2
|0
|-
|22.54
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|-2
|0
|3
|4
|0
|-
|26.55
Голкипер «Коламбуса» Мерзликин получил травму, получив удар в голову в матче с «Оттавой»
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