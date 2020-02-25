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Кожевников: к финишу сезона дальневосточные клубы сдают. Это традиция нашего хоккея

Кожевников: к финишу сезона дальневосточные клубы сдают. Это традиция нашего хоккея
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о непопадании «Амура» и «Адмирала» в плей-офф КХЛ.

«Нижнекамск смотрелся свежее. Для меня это как раз неудивительно, такова традиция нашего хоккея, когда к финишу сезона дальневосточные клубы сдают. Попробуйте с осени полгода пожить в самолёте — и убедитесь, что к весне ноги уже не идут. Впрочем, нам в Москве с нашими автобусными дивизионами этого не понять.

И «Амур», и, кстати, «Адмирал» должны занести этот сезон себе в актив. Владивосток выдал мощный старт, Хабаровск накатил на финиш, совершив удивительное восхождение по таблице и обеспечив конференции такой ажиотаж. Посмотрел бюджеты в КХЛ — думаю, обе дальневосточные команды, учитывая финансы, прыгнули едва ли не выше головы.

Я считаю, нам нужно ценить и оберегать наш Дальний Восток. Все видели, как после обиднейшего поражений в овертайме переполненные трибуны на «Платинум Арене» провожали своих хоккеистов. Не мои комментарии, а реакция болельщиков — вот лучшая оценка сезона «Амура», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

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