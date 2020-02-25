Георгиев: все переживали из-за страшных новостей о Шестёркине и Бучневиче

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал, как в клубе реагировали на сообщение об автомобильной аварии, в которую попали российские игроки клуба Павел Бучневич и Игорь Шестёркин.
«Довольно страшные новости. Трудно поверить, что такое может случиться. Все переживали за них до начала тренировочного занятия. Теперь каждый должен прийти в себя. Мы слышали, что ребята должны быть в порядке, а Игорь скоро поправится. Надеюсь, что он будет в хорошей форме, учитывая, насколько тяжёлым был несчастный случай», — цитирует Георгиева New York Post.
Ранее Шестёркин стал вторым новичком в истории «Рейнджерс» с семиматчевой победной серией. Он повторил клубный рекорд «Рейнджерс» 78-летней давности. В сезоне-1941/1942 семь побед подряд одержал Джим Генри.
- 25 февраля 2020
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