Генменеджер «Рейнджерс»: относительно скоро Шестёркин и Бучневич вернутся в строй

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон прокомментировал автомобильную аварию, в которую попали российские игроки клуба Павел Бучневич и Игорь Шестёркин.

«Обидная случайность, что вот так всё случилось. Мы рады, что обошлось без серьёзных травм. Ребята относительно скоро вернутся в строй», — цитирует Гортона New York Post.

Ранее Шестёркин стал вторым новичком в истории «Рейнджерс» с семиматчевой победной серией. Он повторил клубный рекорд «Рейнджерс» 78-летней давности. В сезоне-1941/1942 семь побед подряд одержал Джим Генри. В нынешнем сезоне Игорь выиграл девять матчей из 10. Единственное поражение Шестёркин потерпел в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (1:2), пропустив решающую шайбу на последней минуте основного времени.