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Ковальчук: обсуждали с Овечкиным совместную игру с тех пор, как нам было по 13 лет

Ковальчук: обсуждали с Овечкиным совместную игру с тех пор, как нам было по 13 лет
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поделился впечатлениями от первой тренировке в составе «столичных».

«Обсуждали с Овечкиным совместную игру с тех пор, как нам было по 13 лет.

Моё игровое время будет зависеть от моей игры. Если буду играть хорошо, стану частью первого звена. Тут заранее не узнаешь.

Я прекрасно провёл время в „Монреале“, переход туда стал одним из лучших решений в хоккейной карьере. Теперь же у меня есть шанс сыграть против них», — приводит слова Ковальчука журналист Саманта Пелл в «Твиттере».

«Вашингтон» у Ильи уже третья команда в сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которым разорвал контракт, затем — за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в этом сезоне 36-летний игрок набрал 13 (6+7) очков. В НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.

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