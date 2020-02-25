Ковальчук: обсуждали с Овечкиным совместную игру с тех пор, как нам было по 13 лет

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поделился впечатлениями от первой тренировке в составе «столичных».



«Обсуждали с Овечкиным совместную игру с тех пор, как нам было по 13 лет.



Моё игровое время будет зависеть от моей игры. Если буду играть хорошо, стану частью первого звена. Тут заранее не узнаешь.



Я прекрасно провёл время в „Монреале“, переход туда стал одним из лучших решений в хоккейной карьере. Теперь же у меня есть шанс сыграть против них», — приводит слова Ковальчука журналист Саманта Пелл в «Твиттере».



«Вашингтон» у Ильи уже третья команда в сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которым разорвал контракт, затем — за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в этом сезоне 36-летний игрок набрал 13 (6+7) очков. В НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.