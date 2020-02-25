Стали известны все участники розыгрыша Кубка Гагарина
Нижегородское «Торпедо» на домашней арене победило финский «Йокерит» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победа позволила коллективу Дэвида Немировски оформить путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина.
Таким образом, определились все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Восточная конференция
«Ак Барс» (Казань);
«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан);
«Авангард» (Омск);
«Автомобилист» (Екатеринбург);
«Сибирь» (Новосибирск);
«Салават Юлаев» (Уфа);
«Металлург» (Магнитогорск);
«Нефтехимик» (Нижнекамск).
Западная конференция
ЦСКА (Москва);
СКА (Санкт-Петербург);
«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия);
«Динамо» (Москва);
«Спартак» (Москва);
«Локомотив» (Ярославль);
«Витязь» (Подольск);
«Торпедо» (Нижний Новгород).
Какими будут пары плей-офф Кубка Гагарина. Сетка плей-офф. LIVE
Уже сегодня могут определиться все кубковые пары на Западе и Востоке.
Читайте также
- 25 февраля 2020
-
21:40
-
21:35
-
21:27
-
21:21
-
21:17
-
21:16
-
21:12
-
21:06
-
21:03
-
20:44
-
20:44
-
20:31
-
20:15
-
20:08
-
20:01
-
19:53
-
19:46
-
19:08
-
19:05
-
19:01
-
18:58
-
18:55
-
18:48
-
18:46
-
18:39
-
18:30
-
18:24
-
18:02
-
17:56
-
17:47
-
17:21
-
17:03
-
16:34
-
16:10
-
15:35
Партнерский контент