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Стали известны все участники розыгрыша Кубка Гагарина

Стали известны все участники розыгрыша Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» на домашней арене победило финский «Йокерит» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победа позволила коллективу Дэвида Немировски оформить путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина.

Таким образом, определились все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Восточная конференция

«Ак Барс» (Казань);
«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан);
«Авангард» (Омск);
«Автомобилист» (Екатеринбург);
«Сибирь» (Новосибирск);
«Салават Юлаев» (Уфа);
«Металлург» (Магнитогорск);
«Нефтехимик» (Нижнекамск).

Западная конференция

ЦСКА (Москва);
СКА (Санкт-Петербург);
«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия);
«Динамо» (Москва);
«Спартак» (Москва);
«Локомотив» (Ярославль);
«Витязь» (Подольск);
«Торпедо» (Нижний Новгород).

Какими будут пары плей-офф Кубка Гагарина. Сетка плей-офф. LIVE
Уже сегодня могут определиться все кубковые пары на Западе и Востоке.
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