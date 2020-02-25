СКА обыграл ЦСКА в дерби, одержав 12-ю победу подряд

Московский ЦСКА на домашней арене проиграл петербургскому СКА со счётом 1:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. У москвичей прервалась серия из трёх побед, подопечные Алексея Кудашова выиграли 12-й матч подряд.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Первый период прошёл без заброшенных шайб. Второй период начался с гола нападающего ЦСКА Кирилла Капризова. Подопечные Алексея Кудашова до перерыва ответили тремя заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Евгений Кетов и Ярно Коскиранта, а также защитник Артём Зуб. В третьем периоде ЦСКА безуспешно пытался отыграться, точку в концовке поставил Андрей Кузьменко.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 25 февраля 2020
-
22:50
-
22:44
-
22:44
-
22:41
-
22:29
-
22:27
-
22:24
-
22:22
-
22:15
-
22:14
-
22:04
-
22:01
-
21:57
-
21:52
-
21:40
-
21:35
-
21:27
-
21:21
-
21:17
-
21:16
-
21:12
-
21:06
-
21:03
-
20:44
-
20:44
-
20:31
-
20:15
-
20:08
-
20:01
-
19:53
-
19:46
-
19:08
-
19:05
-
19:01
-
18:58