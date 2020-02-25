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СКА обыграл ЦСКА в дерби, одержав 12-ю победу подряд

СКА обыграл ЦСКА в дерби, одержав 12-ю победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА на домашней арене проиграл петербургскому СКА со счётом 1:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. У москвичей прервалась серия из трёх побед, подопечные Алексея Кудашова выиграли 12-й матч подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Второй период начался с гола нападающего ЦСКА Кирилла Капризова. Подопечные Алексея Кудашова до перерыва ответили тремя заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Евгений Кетов и Ярно Коскиранта, а также защитник Артём Зуб. В третьем периоде ЦСКА безуспешно пытался отыграться, точку в концовке поставил Андрей Кузьменко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Капризов (Слепышев, Кемпе) – 21:03' (5x5)   1:1 Кетов (Плотников, Ожиганов) – 21:29' (5x5)   1:2 Коскиранта (Бенгтссон, Белов) – 38:23' (5x5)   1:3 Зуб (Хафизуллин) – 39:00' (5x5)   1:4 Кузьменко (Коскиранта) – 59:22' (en)
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