СКА обыграл ЦСКА в дерби, одержав 12-ю победу подряд

Московский ЦСКА на домашней арене проиграл петербургскому СКА со счётом 1:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. У москвичей прервалась серия из трёх побед, подопечные Алексея Кудашова выиграли 12-й матч подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Второй период начался с гола нападающего ЦСКА Кирилла Капризова. Подопечные Алексея Кудашова до перерыва ответили тремя заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Евгений Кетов и Ярно Коскиранта, а также защитник Артём Зуб. В третьем периоде ЦСКА безуспешно пытался отыграться, точку в концовке поставил Андрей Кузьменко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.