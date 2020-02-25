Мишустин на трибуне, полёт Шалунова и зажигательный чирлидинг. Фото победы СКА над ЦСКА
25 февраля в Москве на «ЦСКА Арене» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА со счётом 1:4 проиграл петербургскому СКА. Москвичи прервали серию из трёх побед, подопечные Алексея Кудашова выиграли 12-й матч подряд.
Первый период прошёл без заброшенных шайб. Второй начался с гола нападающего ЦСКА Кирилла Капризова. Подопечные Алексея Кудашова до перерыва ответили тремя заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Евгений Кетов и Ярно Коскиранта, а также защитник Артём Зуб. В третьем периоде ЦСКА безуспешно пытался отыграться, точку в концовке поставил Андрей Кузьменко.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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