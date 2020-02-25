Квартальнов: не будем плакать, если «Ак Барс» не возьмёт Кубок Континента

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов оценил матч с «Салаватом Юлаевым» (3:2).
«Интересная была игра, во втором периоде было много большинства, забили три гола. Отмечу, что Уфа была сегодня более заряженной на победу в начале.
Соперник в начале оказывал серьёзное давление, мы немного были к этому не готовы. Ещё раз хочу отметить третий период, Уфа здорово играла, была ко всему готова, отлично держала оборону. Много создавали моментов и вполне могли забить.
В ходе игры Данис Зарипов получил небольшую травму. Пока нет точной информации, но думаю, что всё должно быть нормально. Конечно, не хватало его при игре «5 на 3». Но справились, и вратарь в игре очень выручал.
Есть ли возможность выиграть Кубок Континента? На самом деле задача такая не стоит. Если возьмём — хорошо, не возьмём — плакать не будем», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.
- 25 февраля 2020
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