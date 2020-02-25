Кудашов: Лехтеря не играл, потому что мы не можем поставить всех одновременно

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов подвёл итоги матча с ЦСКА (4:1).
«Сложная игра. Со второго периода мы стали лучше двигаться, что-то создавать, получили преимущество в движении, контроле шайбы. За этот кураж зацепились и довели игру до победного конца. Но самое важное – начали кататься, создавать что-то. И моменты пошли. На ворота полезли, пятак закрыли, поэтому и забили нужные голы.
Лехтеря не играл, потому что у нас есть ряд игроков, мы не можем поставить всех в состав одновременно. Идём от игры к игре, смотрим, кто в каком состоянии, кто как играет, какие есть связки и прочее.
То, что мы выиграли 12 матчей подряд в конце сезона, говорит о том, что команда более-менее сбалансировалась, стала играть в правильный хоккей.
Регулярный сезон закончился. Плей-офф – совсем другое соревнование, другая игра. Всё будет по-другому. До начала плей-офф мы будет готовиться. Хоть пока и не знаем соперника, будем отталкиваться от своей игры», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 25 февраля 2020
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