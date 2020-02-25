Никитин: против хорошего соперника нужно не только мастерство, но и дисциплина

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги проигранного матча со СКА (1:4).



«Второй период был переломным. Мы его очень слабо провели, затратили много сил, пропустили голы. После этого отыграться было уже тяжело. Взломать организованную оборону не так просто. Играли против хорошего соперника, но нужно не только мастерство, ещё нужна дисциплина. Сегодня этого не хватало.



Думаю, Секач будет играть уже в следующей игре. Андронов тоже готовится», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Второй период начался с гола нападающего ЦСКА Кирилла Капризова. Подопечные Алексея Кудашова до перерыва ответили тремя заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Евгений Кетов и Ярно Коскиранта, а также защитник Артём Зуб. В третьем периоде ЦСКА безуспешно пытался отыграться, точку в концовке поставил Андрей Кузьменко.



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