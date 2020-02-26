Кучеров забросил 30-ю шайбу в сезоне

В Тампе (Флорида, США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Торонто Мэйпл Лифс». На момент написания новости завершился первый период, счёт 2:1 в пользу «Торонто».
Счёт в матче открыл российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, ему ассистировали Стивен Стэмкос и Виктор Хедман. Эта шайба стала для Кучерова 30-й в текущем розыгрыше НХЛ. Кроме того, россиянин набрал очки в 17-м матче подряд.
Кучеров был выбран «Тампой» в 2011 году во втором раунде драфта под общим 58-м номером. Форвард три раза принимал участие в Матчах звёзд НХЛ. Также Никита стал шестым российским хоккеистом после Александра Овечкина, Евгения Малкина, Ильи Ковальчука, Павла Буре и Александра Могильного, забросившим 40 шайб за сезон в возрасте до 23 лет включительно.
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