Яркая реакция Панарина на гол Зибанеджада в овертайме матча с «Айлендерс». Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.



Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Российский форвард открыл счёт в матче и ассистировал Мике Зибанеджаду в овертайме, благодаря чему продлил результативную серию до 10 матчей. Артемий ярко отпраздновал гол шведского партнёра, сделав свой фирменный жест ногой, который он обычно делает после победных матчей.

Видео реакции Панарина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рейнджерс».

Видео гола Зибанеджада можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.