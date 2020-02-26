Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сибирь» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Яркая реакция Панарина на гол Зибанеджада в овертайме матча с «Айлендерс». Видео

Яркая реакция Панарина на гол Зибанеджада в овертайме матча с «Айлендерс». Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Российский форвард открыл счёт в матче и ассистировал Мике Зибанеджаду в овертайме, благодаря чему продлил результативную серию до 10 матчей. Артемий ярко отпраздновал гол шведского партнёра, сделав свой фирменный жест ногой, который он обычно делает после победных матчей.

Видео реакции Панарина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рейнджерс».

Видео гола Зибанеджада можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Панарин повторил достижение Мессье, Гретцки и Ягра
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020