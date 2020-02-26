Кучеров повторил достижение Лекавалье по сезонам за «Тампу» с 30+ голами
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт в матче, благодаря чему в пятый раз в карьере забросил не менее 30 шайб за сезон НХЛ, все пять – в составе «Лайтнинг». Кучеров повторил достижение Венсана Лекавалье.
Рекордсменами «Тампы» по этому показателю являются канадские форварды Стивен Стэмкос и Мартен Сен-Луи, которые шесть раз забивали по 30+ голов за сезон. Примечательно, что в сезоне-2014/2015 Кучеров забросил за «Лайтнинг» 29 шайб, после чего забивал по 30+ голов в пяти чемпионатах подряд.
Нападающий «Тампы» Кучеров набрал очки в 16-м матче подряд
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