Новиков: с молодыми игроками «Северсталь» может выстроить стратегию на два-три года вперёд

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал, какими он видит дальнейшие перспективы череповецкой “Северстали”.
“Таланты есть везде, их не может не быть. Поэтому я всегда за молодёжь. Просто нужно знать, как её воспитывать. “Северсталь” — очень стабильный и надёжный в финансовом обеспечении клуб. Там никогда не было провалов. Люди всегда знали, что будет завтра и послезавтра. Из текущей ситуации менеджеры череповчан могут выстроить стратегию клуба на два-три года вперёд. Доверие молодёжи — правильное решение. Но надо знать, как она будет расти завтра и послезавтра, и создавать конкуренцию на этом уровне.
Лично я выступаю за сокращение КХЛ и создание Суперлиги, потому что многие команды выживают из года в год. У них нет плана развития. А чтобы он был, люди должны работать по 24 часа в сутки. В северном регионе есть таланты, надо ездить и смотреть их. В руководстве “Северстали” находятся серьёзные люди, которые могут доказывать свои амбиции на хоккейной площадке. Поэтому я считаю, что у “Северстали” хорошее будущее», — сказал Новиков “Чемпионату”.
- 26 февраля 2020
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:35
-
13:21
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:42
-
11:30
-
11:11
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:52
-
09:35
-
09:16
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:24
-
08:10
-
07:50
-
07:34
-
07:33
-
07:01
-
06:50
-
06:48
-
06:42
-
06:33
-
06:22
-
06:16