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Новиков: с молодыми игроками «Северсталь» может выстроить стратегию на два-три года вперёд

Новиков: с молодыми игроками «Северсталь» может выстроить стратегию на два-три года вперёд
Хоккей / КХЛ 0

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал, какими он видит дальнейшие перспективы череповецкой “Северстали”.

“Таланты есть везде, их не может не быть. Поэтому я всегда за молодёжь. Просто нужно знать, как её воспитывать. “Северсталь” — очень стабильный и надёжный в финансовом обеспечении клуб. Там никогда не было провалов. Люди всегда знали, что будет завтра и послезавтра. Из текущей ситуации менеджеры череповчан могут выстроить стратегию клуба на два-три года вперёд. Доверие молодёжи — правильное решение. Но надо знать, как она будет расти завтра и послезавтра, и создавать конкуренцию на этом уровне.

Лично я выступаю за сокращение КХЛ и создание Суперлиги, потому что многие команды выживают из года в год. У них нет плана развития. А чтобы он был, люди должны работать по 24 часа в сутки. В северном регионе есть таланты, надо ездить и смотреть их. В руководстве “Северстали” находятся серьёзные люди, которые могут доказывать свои амбиции на хоккейной площадке. Поэтому я считаю, что у “Северстали” хорошее будущее», — сказал Новиков “Чемпионату”.

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