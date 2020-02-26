«Нефтехимик» обыграл «Адмирал», оставив шанс «Трактору» уйти с последнего места на Востоке

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Нефтехимик». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Вячеслава Буцаева.

Хозяева открыли счёт на третьей минуте матча, когда отличился Никита Коростелёв. Под занавес первого периода перевес «Адмирала» удвоил Мартин Бакош. Во втором отрезке гости отыграли одну шайбу усилиями Йонаса Энлунда, а на самом старте третьего периода равновесие восстановил Павел Порядин. Автором победной шайбы стал нападающий «волков» Марат Хайруллин, отличившийся за три минуты до конца третьего периода.

«Адмирал» не смог обеспечить 11-е место в Восточной конференции КХЛ, оставив шанс для «Трактора» уйти с последнего места на Востоке. Для этого челябинским хоккеистам необходимо любым способом обыгрывать магнитогорский «Металлург».

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В свою очередь для команды Буцаева матч не носил никакого турнирного значения. Нижнекамские хоккеисты досрочно гарантировали восьмое место в конференции и в первом раунде плей-офф сыграют с «Ак Барсом».