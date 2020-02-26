Зарипов пропустит старт плей-офф КХЛ. Он выбыл из строя на срок от двух до трёх недель

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов получил сильный ушиб в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» и выбыл из строя на срок от двух до трёх недель, сообщается в официальном «твиттере» казанского клуба. Таким образом, российский нападающий не поможет казанской команде на старте плей-офф.

В нынешнем сезоне 38-летний Зарипов принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив 13 шайб и сделав 14 результативных передач при показателе полезности "+2" и 16 минутах штрафного времени. В среднем за матч ветеран КХЛ проводил на льду 14 минут и 21 секунду.

В первом раунде плей-офф команда Дмитрия Квартальнова сыграет с «Нефтехимиком». Первые два матча пройдут в Казани, после чего серия переедет в Нижнекамск.