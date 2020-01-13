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Как выступают самые известные ветераны КХЛ в сезоне-2019/2020

Афиногенов побил рекорд Кудашова
Павел Панышев
Афиногенов обновил рекорд Кудашова. Как играют другие известные ветераны КХЛ
Многие, как Сёмин, Мозякин и Зарипов, по-прежнему являются лидерами своих клубов.
Хоккей / КХЛ 0

Благодаря заброшенной в ворота СКА шайбе в матче регулярного чемпионата КХЛ 40-летний нападающий Максим Афиногенов стал автором самого возрастного гола в истории московского «Динамо». Он отличился в возрасте 40 лет и 140 дней. Примечательно, что обладателем прежнего рекорда «Динамо» являлся Алексей Кудашов, в настоящее время являющийся главным тренером СКА. 17 ноября 2011 года Кудашов забросил шайбу в ворота «Салавата Юлаева» в возрасте 40 лет и 129 дней.

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Находясь под впечатлением от достижения Афиногенова, мы решили рассказать, как выступают другие известные хоккеисты-ветераны в нынешней регулярке.

н. Максим Афиногенов («Динамо» Москва), 40 лет

33 матча, 10 (8+2) очков, показатель полезности «0»

Афиногеновым доволен главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов, который и был инициатором появления форварда в столичной команде. Когда Максима не мучают травмы (как в прошлом сезоне), он вполне неплох и точно не портит общей картины. Афиногенов играет в третьем звене с Игумновым и Брюквиным и хорошо выполняет свою работу. Да и скорость у него никуда не делась.

н. Александр Попов (ЦСКА), 39 лет

29, 9 (2+7), «+9»

Вместе с Александром Поповым играл ещё нынешний главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. Попов – молчаливый хоккеист, отличающийся неброской игрой, но на самом деле он выполняет большой объём работы. Форвард может взбодрить партнёров в раздевалке, забить в нужный момент и повести молодых игроков за собой. Особенно хорош Попов в матчах плей-офф.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

з. Андрей Марков («Локомотив»), 41 год

12, 2 (1+1), «-2»

Один из самых известных защитников-ветеранов КХЛ выступает за «Локомотив». Марков уже успел перенести травму в нынешнем сезоне, да и до былой результативности ему далековато. Годы дают о себе знать, но заканчивать с хоккеем Андрей пока не собирается. Более того, перед тем как перейти в «Локомотив», Марков и об НХЛ всерьёз подумывал, пытаясь напроситься в ставший родным «Монреаль».

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н. Александр Сёмин («Витязь»), 35 лет

35, 28 (12+16), «-1»

После того как СКА забрал из «Витязя» Самонова, Швеца-Рогового и Аалтонена, форвард-ветеран Александр Сёмин стал одним из главных активов подмосковной команды. Александр в нынешнем сезоне очень хорош, он будто переживает вторую молодость. Сёмин достойно заменил в «Витязе» Максима Афиногенова. Результативности Александра может позавидовать практически любой нападающий лиги. Вот с кого нужно брать пример в плане профессионализма.

з. Антон Волченков («Торпедо»), 37 лет

29, 1 (0+1), «-8»

Конечно, играть все матчи Антону Волченкову уже тяжело, но он периодически попадает в состав и помогает команде Дэвида Немировски в обороне. Результативностью Волченков никогда не блистал, он типичный защитник-домосед, способный отбороться и принять шайбу на себя в самый нужный момент. Тренеры ценят таких игроков, они просто необходимы в команде. Волченков – опытный и многое повидавший игрок обороны.

н. Данис Зарипов («Ак Барс»), 38 лет

39, 21 (10+11), «+4»

Зарипов – единственный в мире пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Символ казанского хоккея, оставивший яркий след и в магнитогорском спорте. После ухода из «Ак Барса» Александра Свитова капитаном стал именно Зарипов. Нападающий продолжает держать свой высокий уровень и регулярно набирать очки. Зарипов – главная опора и надежда Дмитрия Квартальнова. Молодёжь точно не расслабится рядом с таким игроком.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

з. Алексей Бондарев («Авангард»), 37 лет

43, 3 (0+3), «+11»

Бондарев не получает каких-то заоблачных денег в «Авангарде», но абсолютно точно находится на своём месте. Бондареву доверяет главный тренер Боб Хартли, этот опытный мастер вносит позитивную и рабочую атмосферу в раздевалку, готов выполнять любую роль на льду. Вспомните, как здорово Бондарев провёл прошлогодний плей-офф. В этом на него тоже будут рассчитывать. Алексей чувствует себя в омском клубе очень комфортно.

н. Павел Дацюк («Автомобилист»), 41 год

29, 15 (4+11), «+8»

У Павла Дацюка постоянные проблемы со здоровьем, которые были ещё в НХЛ. Не случайно центральный нападающий уже успел отказаться от участия в Матче звёзд КХЛ. В родном Екатеринбурге Дацюк, скорее всего, и закончит свою карьеру. Сейчас же Павел – это человек, благодаря которому об «Автомобилисте» много говорят.

Дацюк, наряду с Доусом, лицо клуба. Результативность у Павла средняя, но для его лет вполне приемлемая.

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Овечкин уже успел отказать НХЛ, а Дацюк не примет участия в звёздном уикенде КХЛ. Пришло время что-то менять.

н. Сергей Мозякин («Металлург»), 38 лет

45, 31 (11+20), «0»

Если Александр Попов успел поиграть с Игорем Никитиным, то Сергей Мозякин выходил на лёд вместе с Ильёй Воробьёвым, который нынче возглавляет «Металлург». При Йозефе Яндаче Мозякин как-то сник и находился не в своей тарелке. С Воробьёвым же у капитана «Магнитки» полное взаимопонимание. Сергей забивает, приносит много пользы. Да и вообще при Воробьёве уральский клуб добился очевидного прогресса в плане результата. Возвращать Илью Петровича нужно было гораздо раньше.

з. Дмитрий Калинин («Трактор»), 39 лет

39, 10 (4+6), «-13»

Калинин – уроженец Челябинска, поэтому на закате карьеры трёхкратный чемпион мира вернулся в родной город и стал капитаном «Трактора». Конечно, былой скорости и прыти у Калинина уже нет, но его главная сила в мощнейшем броске. Калинин выходит на большинство, регулярно бросает и нервирует вратарей соперников. Показатель полезности не впечатляет, но тут в большей степени виноваты общие проблемы челябинцев в обороне. Команда слишком много пропускает. Сейчас Владимир Юрзинов пытается исправить эту ситуацию.

з. Виталий Атюшов («Нефтехимик»), 40 лет

34, 3 (1+2), «+3»

Атюшов ещё старше Калинина, но тоже по-прежнему играет в хоккей. Виталий пришёлся ко двору в «Нефтехимике». Атюшов никогда не любил играть в столичных клубах, этого игрока тянуло к глубинке. Сейчас защитник-ветеран вполне вписался в игровую модель Вячеслава Буцаева. Ко всему прочему Атюшов передаёт молодым игрокам свой бесценный опыт, что тоже важно для нижнекамцев.

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