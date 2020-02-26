«Трактор» выставит на аукцион ретроформу. Деньги пойдут в благотворительный фонд

Завтра, 27 февраля, на матче регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и магнитогорским «Металлургом» состоится благотворительная акция, сообщается на официальном сайте челябинского клуба.

14 игровых свитеров ретроформы действующего состава «Трактора» сезона-2019/2020 переданы фонду «Родная» и будут реализованы на аукционе. Благотворительный фонд «Родная» – давний партнёр клуба. Фонд помогает семьям с тяжелобольными детьми из Челябинска и Челябинской области в оплате дорогостоящих лекарств, медицинской техники и реабилитационных процедур.

На аукцион выставляются ретромайки игроков: Лукаша Седлака, Томаша Гики, Ника Бэйлена, Ярослава Косова, Вячеслава Основина, Ивана Федотова, Игоря Исаева, Эндрю Кэлофа, Антона Глинкина, Андрея Попова, Ильи Карпухина, Дмитрия Калинина, Владислава Сухачёва, Станислава Галимова.

Томаш Гика Фото: Официальный сайт «Трактора»

В этом году все средства, собранные на аукционе, пойдут на покупку специализированной коляски стоимостью 250 тыс. рублей для Миланы (6 лет) и Вячеслава (1 год) Боровинских. Брат и сестра – пациенты паллиативного отделения Детской областной больницы с диагнозом мышечная дистрофия.