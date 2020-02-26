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Ковальчук: сыновья сказали, что хотят остаться в Монреале, а девочки уедут в Лос-Анджелес

Ковальчук: сыновья сказали, что хотят остаться в Монреале, а девочки уедут в Лос-Анджелес
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук рассказал, как отнеслась его семья к необходимости переехать из Монреаля в Вашингтон.

«Моя жена была очень взволнована, потому что встретила в Монреале несколько друзей, но детям было весело. Однако мальчики сказали, что хотят остаться в Монреале, а девочки пусть возвращаются в Лос-Анджелес», — цитирует Ковальчука RDS.

«Вашингтон» стал для Ильи уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которым разорвал контракт, а затем за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 13 (6+7) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.

Ковальчук — пятый россиянин в составе «Вашингтоне», он присоединился к Илье Самсонову, Дмитрию Орлову, Евгению Кузнецову и Александру Овечкину.

«Он светился от счастья». Ковальчук танцевал в первом матче за «Вашингтон»
Что говорили в «Вашингтоне» после дебюта россиянина. Тренер доволен, а сам Кови обещает провести работу над ошибками.
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