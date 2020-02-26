Ковальчук: сыновья сказали, что хотят остаться в Монреале, а девочки уедут в Лос-Анджелес

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук рассказал, как отнеслась его семья к необходимости переехать из Монреаля в Вашингтон.
«Моя жена была очень взволнована, потому что встретила в Монреале несколько друзей, но детям было весело. Однако мальчики сказали, что хотят остаться в Монреале, а девочки пусть возвращаются в Лос-Анджелес», — цитирует Ковальчука RDS.
«Вашингтон» стал для Ильи уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которым разорвал контракт, а затем за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 13 (6+7) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.
Ковальчук — пятый россиянин в составе «Вашингтоне», он присоединился к Илье Самсонову, Дмитрию Орлову, Евгению Кузнецову и Александру Овечкину.
- 26 февраля 2020
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