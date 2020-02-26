Овчинников — о дебюте в КХЛ: молился, чтобы меня выпустили в этом сезоне

Нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников после матча с рижским «Динамо» (4:2) поделился эмоциями от дебюта в КХЛ.



«Какие эмоции были после дебюта в матче с «Магниткой»? Непередаваемые ощущения. Очень счастлив, что получилось дебютировать в этом сезоне. Я молился, чтобы меня выпустили. Нужно дальше прогрессировать и продолжать работать. Долго ли прокручивал в голове голевой момент в конце первого матча? Долго, до сих пор. Он мне снился. Сразу прочувствовал, что в КХЛ другой уровень. Надо прибавлять в весе и работать.



Слежу ли за раскладами на драфте НХЛ? Нет, но я буду рад если меня выберут. Конечно, ЮЧМ сейчас – одна из главных целей для меня. Я вроде бы вызываюсь в сборную, нахожусь в обойме. Буду прикладывать максимум усилий, чтобы попасть на турнир», – сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.

«Сибирь» отыгралась с 0:2 и победила рижское «Динамо»