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Овчинников — о дебюте в КХЛ: молился, чтобы меня выпустили в этом сезоне

Овчинников — о дебюте в КХЛ: молился, чтобы меня выпустили в этом сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников после матча с рижским «Динамо» (4:2) поделился эмоциями от дебюта в КХЛ.

«Какие эмоции были после дебюта в матче с «Магниткой»? Непередаваемые ощущения. Очень счастлив, что получилось дебютировать в этом сезоне. Я молился, чтобы меня выпустили. Нужно дальше прогрессировать и продолжать работать. Долго ли прокручивал в голове голевой момент в конце первого матча? Долго, до сих пор. Он мне снился. Сразу прочувствовал, что в КХЛ другой уровень. Надо прибавлять в весе и работать.

Слежу ли за раскладами на драфте НХЛ? Нет, но я буду рад если меня выберут. Конечно, ЮЧМ сейчас – одна из главных целей для меня. Я вроде бы вызываюсь в сборную, нахожусь в обойме. Буду прикладывать максимум усилий, чтобы попасть на турнир», – сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.

«Сибирь» отыгралась с 0:2 и победила рижское «Динамо»
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