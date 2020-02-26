Каспарайтис: в московском «Динамо» меня называли фашистом. Я по-русски не говорил

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о своём боевом характере во времена игровой карьеры.
«Думаю, это потому, что я с детства должен был доказывать, кто я такой. Ещё когда в Литве играл за команду детей, старше меня на два года. Не то чтобы надо мной издевались. Но думали: «Куда этот молодой лезет?»
Попал в московское «Динамо», и тоже играл против Алексея Жамнова, например. Он — 1970 года рождения, а я — 1972-го. Тогда тоже все говорили: «Кто это такой? Приехал какой-то литовец. Ганс. Фашист». Меня немцем обзывали.
Я ходил в сандалиях и шлёпанцах, по-русски не говорил. И тоже должен был доказывать, что могу играть в команде. А как доказать? Не только хорошей игрой, но и агрессивностью. Надо было запугать всех вокруг, тогда тебя уважали. Но у меня почему-то до сих пор такой характер. Через три года уже 50 лет. Может, тогда изменюсь?
Но я до сих пор не люблю проигрывать. Меня жутко бесят поражения. Даже когда играю против «инвалидов», не умеющих играть в хоккей. А ведь я — отец шестерых детей. Но пока не получается это убрать из своего характера», — цитирует Каспарайтиса «Матч ТВ».
- 26 февраля 2020
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