Каспарайтис: в московском «Динамо» меня называли фашистом. Я по-русски не говорил

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о своём боевом характере во времена игровой карьеры.



«Думаю, это потому, что я с детства должен был доказывать, кто я такой. Ещё когда в Литве играл за команду детей, старше меня на два года. Не то чтобы надо мной издевались. Но думали: «Куда этот молодой лезет?»



Попал в московское «Динамо», и тоже играл против Алексея Жамнова, например. Он — 1970 года рождения, а я — 1972-го. Тогда тоже все говорили: «Кто это такой? Приехал какой-то литовец. Ганс. Фашист». Меня немцем обзывали.



Я ходил в сандалиях и шлёпанцах, по-русски не говорил. И тоже должен был доказывать, что могу играть в команде. А как доказать? Не только хорошей игрой, но и агрессивностью. Надо было запугать всех вокруг, тогда тебя уважали. Но у меня почему-то до сих пор такой характер. Через три года уже 50 лет. Может, тогда изменюсь?



Но я до сих пор не люблю проигрывать. Меня жутко бесят поражения. Даже когда играю против «инвалидов», не умеющих играть в хоккей. А ведь я — отец шестерых детей. Но пока не получается это убрать из своего характера», — цитирует Каспарайтиса «Матч ТВ».

Звёзды НХЛ и румынского хоккея. Судьба участников Олимпиады-2006 Тренер «Сан-Хосе», эксперт на североамериканском ТВ и игрок чемпионата Румынии.