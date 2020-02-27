Наместников дебютирует за «Колорадо» в игре с «Баффало»

27-летний российский нападающий Владислав Наместников дебютирует за клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» в домашней игре регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз», сообщает пресс-служба клуба.
Наместников начнёт игру на левом фланге атаке в третьем звене с французским центральным нападающим Пьер-Эдуар Белльмаром и чешским крайним форвардом Мартином Каутом.
Ещё один россиянин Валерий Ничушкин займёт место в первом звене с Натанном Маккинноном, занимающим 5-е место в таблице бомбардиров НХЛ, и Габриэлем Ландескогом, а Владислав Каменев сыграет в четвёртом звене. Защитник Никита Задоров начнёт игру в первой паре защитников с американцем Иэном Коулом.
Напомним, что в дедлайн «Оттава Сенаторз» обменял российского нападающего Владислава Наместникова в «Колорадо Эвеланш» на право выбора в четвёртом раунде драфта 2020 года.
В нынешнем сезоне НХЛ Наместников провёл 56 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 12 результативных передач при показателе полезности "-5" и 35 минутах штрафного времени. За карьеру в Национальной хоккейной лиге нападающий принял участие в 416 матчах, в которых набрал 183 (79+104) очка и заработал показатель полезности «+5».
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