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Президент «Рейнджерс» — о Лундквисте: найдём хорошее решение, каким бы оно ни было

Президент «Рейнджерс» — о Лундквисте: найдём хорошее решение, каким бы оно ни было
Хоккей / НХЛ 0

Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон подтвердил слова голкипера Хенрика Лундквиста о планах обсудить в межсезонье дальнейшее сотрудничество. Срок соглашения хоккеиста с зарплатой $ 8,5 млн в год рассчитан до конца сезона-2020/2021, при этом за последний месяц Хенрик начал только один матч в стартовом составе.

«Состоится ли у нас разговор, о котором сказал Лундквист? Конечно, потому что это честно по отношению к Хэнку и его семье, а также к нам. Больше в этой ситуации сказать особенно нечего. Мы пообщаемся. Мы с Хэнком уже много об этом говорили, и все понимают ситуацию. Я в любом случае уверен, что мы найдём хорошее решение, каким бы оно ни было», – цитирует Дэвидсона пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

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