Президент «Рейнджерс» — о Лундквисте: найдём хорошее решение, каким бы оно ни было
Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон подтвердил слова голкипера Хенрика Лундквиста о планах обсудить в межсезонье дальнейшее сотрудничество. Срок соглашения хоккеиста с зарплатой $ 8,5 млн в год рассчитан до конца сезона-2020/2021, при этом за последний месяц Хенрик начал только один матч в стартовом составе.
«Состоится ли у нас разговор, о котором сказал Лундквист? Конечно, потому что это честно по отношению к Хэнку и его семье, а также к нам. Больше в этой ситуации сказать особенно нечего. Мы пообщаемся. Мы с Хэнком уже много об этом говорили, и все понимают ситуацию. Я в любом случае уверен, что мы найдём хорошее решение, каким бы оно ни было», – цитирует Дэвидсона пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Лундквист: обсуждать своё будущее и роль в «Рейнджерс» буду летом, а не сейчас
Читайте также
- 27 февраля 2020
-
07:10
-
06:55
-
06:42
-
03:54
- 26 февраля 2020
-
23:50
-
23:36
-
23:16
-
22:58
-
22:31
-
22:13
-
21:47
-
21:28
-
21:13
-
20:55
-
20:32
-
20:18
-
19:57
-
19:40
-
19:19
-
19:14
-
18:48
-
18:46
-
18:34
-
18:24
-
18:13
-
17:47
-
17:40
-
17:17
-
17:00
-
16:45
-
16:45
-
16:28
-
16:15
-
16:00
-
15:40
Партнерский контент