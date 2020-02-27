Малкин стал третьим игроком в истории «Питтсбурга» с 900 матчами в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Питтсбург Пингвинз» (1:0 после первого периода).
Этот матч стал 900-м в НХЛ и за «Питтсбург» для нападающего гостей Евгения Малкина. Российский форвард стал третьим игроком в истории клуба, кому покорилась эта отметка. Рекорд принадлежит капитану «Пингвинз» Сидни Кросби (977), второе место занимает нынешний владелец клуба Марио Лемье (915).
Статистика Евгения Малкина в сезоне-2019/2020
33-летний Малкин был выбран «Питтсбургом» под вторым номером на драфте НХЛ 2004 года. Российский нападающий дебютировал в НХЛ в 2006 году и является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) в составе «Пингвинз».
Малкин забил гол, протащив шайбу между ног у Карлсона
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