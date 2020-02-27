Малкин стал третьим игроком в истории «Питтсбурга» с 900 матчами в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Питтсбург Пингвинз» (1:0 после первого периода).

Этот матч стал 900-м в НХЛ и за «Питтсбург» для нападающего гостей Евгения Малкина. Российский форвард стал третьим игроком в истории клуба, кому покорилась эта отметка. Рекорд принадлежит капитану «Пингвинз» Сидни Кросби (977), второе место занимает нынешний владелец клуба Марио Лемье (915).

Статистика Евгения Малкина в сезоне-2019/2020

33-летний Малкин был выбран «Питтсбургом» под вторым номером на драфте НХЛ 2004 года. Российский нападающий дебютировал в НХЛ в 2006 году и является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) в составе «Пингвинз».