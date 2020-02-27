«Питтсбург» проиграл «Лос-Анджелесу», уступив в четвёртом матче кряду

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев. Для команды Майка Салливана это поражение стало четвёртым кряду.
Счёт в матче был открыт на третьей минуте первого периода, большинство реализовал Блейк Лизотт. Под занавес второго отрезка отличился Тревор Льюис. В третьем периоде Брайан Раст с передачи Евгения Малкина отыграл одну шайбу, но добиться большего гостям было не суждено.
Для Малкина этот матч стал 900-м в НХЛ и за «Питтсбург». Российский форвард стал третьим игроком в истории клуба, кому покорилась эта отметка. Рекорд принадлежит капитану «Пингвинз» Сидни Кросби (977), второе место занимает нынешний владелец клуба Марио Лемье (915).
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