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«Питтсбург» проиграл «Лос-Анджелесу», уступив в четвёртом матче кряду

«Питтсбург» проиграл «Лос-Анджелесу», уступив в четвёртом матче кряду
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев. Для команды Майка Салливана это поражение стало четвёртым кряду.

Счёт в матче был открыт на третьей минуте первого периода, большинство реализовал Блейк Лизотт. Под занавес второго отрезка отличился Тревор Льюис. В третьем периоде Брайан Раст с передачи Евгения Малкина отыграл одну шайбу, но добиться большего гостям было не суждено.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2020, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Лизотт (Уокер, Виларди) – 02:34' (5x4)   2:0 Льюис (Лизотт, Мур) – 39:28' (5x5)   2:1 Раст (Малкин, Хёрнквист) – 46:42' (5x5)

Для Малкина этот матч стал 900-м в НХЛ и за «Питтсбург». Российский форвард стал третьим игроком в истории клуба, кому покорилась эта отметка. Рекорд принадлежит капитану «Пингвинз» Сидни Кросби (977), второе место занимает нынешний владелец клуба Марио Лемье (915).

Малкин стал третьим игроком в истории «Питтсбурга» с 900 матчами в НХЛ
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