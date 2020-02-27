Боумистер — об инфаркте: нахожусь на пути к выздоровлению и с оптимизмом смотрю в будущее

Защитник «Сент-Луис Блюз» Джей Боумистер сделал первое заявление после инфаркта, перенесённого на скамейке во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс».
«Хочу искренне поблагодарить всех тренеров „Сент-Луис Блюз“ и „Анахайм Дакс“, а также всех тех, кто первым пришёл мне на помощь, медицинский штаб „Анахайма“ и команду медцентра UCI за их быстрые действия 11 февраля. Всё это время наша семья чувствовала поддержку всей семьи Национальной хоккейной лиги и города Сент-Луиса.
Нам очень пригодилась ваша невероятная забота. В воскресенье вечером я вернулся в Сент-Луис и нахожусь на пути к выздоровлению. Мои жена и дочки бесконечно благодарны за всеобщую поддержу. Мы продолжим с оптимизмом смотреть в будущее», — цитирует Боумистера пресс-служба НХЛ.
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