Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Боумистер — об инфаркте: нахожусь на пути к выздоровлению и с оптимизмом смотрю в будущее

Боумистер — об инфаркте: нахожусь на пути к выздоровлению и с оптимизмом смотрю в будущее
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Сент-Луис Блюз» Джей Боумистер сделал первое заявление после инфаркта, перенесённого на скамейке во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс».

«Хочу искренне поблагодарить всех тренеров „Сент-Луис Блюз“ и „Анахайм Дакс“, а также всех тех, кто первым пришёл мне на помощь, медицинский штаб „Анахайма“ и команду медцентра UCI за их быстрые действия 11 февраля. Всё это время наша семья чувствовала поддержку всей семьи Национальной хоккейной лиги и города Сент-Луиса.

Нам очень пригодилась ваша невероятная забота. В воскресенье вечером я вернулся в Сент-Луис и нахожусь на пути к выздоровлению. Мои жена и дочки бесконечно благодарны за всеобщую поддержу. Мы продолжим с оптимизмом смотреть в будущее», — цитирует Боумистера пресс-служба НХЛ.

Перенёсший инфаркт защитник «Сент-Луиса» Боумистер пропустит остаток сезона
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020