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Перенёсший инфаркт защитник «Сент-Луиса» Боумистер пропустит остаток сезона

Перенёсший инфаркт защитник «Сент-Луиса» Боумистер пропустит остаток сезона
Хоккей / НХЛ 0

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Джей Боумистер, перенёсший инфаркт на скамейке прямо во время матча с «Анахайм Дакс», пропустит остаток сезона.

Ранее хоккеист успешно перенёс операцию по имплантации кардиовертера-дефибриллятора в медицинском центре Ирвина в Анахайме.

Такая процедура требуется для восстановления нормального сердечного ритма. В настоящий момент Боумистер находится под наблюдением профессиональных врачей медицинского центра. После окончательного вердикта врачей защитник «Блюз» отправится домой, в Сент-Луис, для прохождения дополнительных обследований.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 36-летний Боумистер провёл 56 матчей и набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности "+6".

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Илья Ковальчук старается перезагрузить карьеру в «Монреале», а Джей Боумистер пережил сердечный приступ во время матча.
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