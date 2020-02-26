Перенёсший инфаркт защитник «Сент-Луиса» Боумистер пропустит остаток сезона
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Джей Боумистер, перенёсший инфаркт на скамейке прямо во время матча с «Анахайм Дакс», пропустит остаток сезона.
Ранее хоккеист успешно перенёс операцию по имплантации кардиовертера-дефибриллятора в медицинском центре Ирвина в Анахайме.
Такая процедура требуется для восстановления нормального сердечного ритма. В настоящий момент Боумистер находится под наблюдением профессиональных врачей медицинского центра. После окончательного вердикта врачей защитник «Блюз» отправится домой, в Сент-Луис, для прохождения дополнительных обследований.
В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 36-летний Боумистер провёл 56 матчей и набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности "+6".
Главные «старички» НХЛ. Кому уже пора заканчивать, а кто ещё даст фору молодым
Илья Ковальчук старается перезагрузить карьеру в «Монреале», а Джей Боумистер пережил сердечный приступ во время матча.
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