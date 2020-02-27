Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Солодухин: «Салават» прекрасно знает «Авангард», каждый день у нас специальные упражнения

Солодухин: «Салават» прекрасно знает «Авангард», каждый день у нас специальные упражнения
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом».

«Был непростой выезд. Всё в порядке, отдохнули один день. Сегодня покатались, начинаем подготовку к первому раунду плей-офф. Мы прекрасно их знаем, много раз встречались. Будем готовиться и отталкиваться от своей игры. Тренеры разберут противника, каждый день у нас специальные упражнения под соперника.

А о том, как мы играли до этого, мы не думаем и не вспоминаем. Впереди нас ждут самые важные игры. Начинается самая интересная часть сезона. Мы будем к ней готовы и постараемся всех порадовать», — цитирует Солодухина пресс-служба уфимского клуба.

Тренер «Салавата»: в Балашихе арена меньше на два метра, поэтому нужно продумать стратегию
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020