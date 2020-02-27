Солодухин: «Салават» прекрасно знает «Авангард», каждый день у нас специальные упражнения
Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом».
«Был непростой выезд. Всё в порядке, отдохнули один день. Сегодня покатались, начинаем подготовку к первому раунду плей-офф. Мы прекрасно их знаем, много раз встречались. Будем готовиться и отталкиваться от своей игры. Тренеры разберут противника, каждый день у нас специальные упражнения под соперника.
А о том, как мы играли до этого, мы не думаем и не вспоминаем. Впереди нас ждут самые важные игры. Начинается самая интересная часть сезона. Мы будем к ней готовы и постараемся всех порадовать», — цитирует Солодухина пресс-служба уфимского клуба.
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