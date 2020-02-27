«Ак Барс» всухую проиграл «Автомобилисту»

Казанский «Ак Барс» в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча прошла в ледовом дворце «Татнефть Арена» и завершилась победой гостей с сухим счётом 3:0.



Игроки «Автомобилиста» отметились заброшенными шайбами в каждом из периодов: в первом забросил Джефф Плэтт, во втором — Найджел Доус (Дэн Секстон, Брукс Мэйсек), а в третьем — Ефим Гуркин (Найджел Доус, Питер Холланд).

После этого поражения у «Ак Барса» осталось 93 очка. Казанцы не сумели сохранить первое место в турнирной таблице КХЛ, уступив московскому ЦСКА. «Армейцы» разгромили ХК «Сочи» со счётом 6:0 и завоевали Кубок Континента.



В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».