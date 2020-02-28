Нападающий Томас Ванек, проведший более 1000 матчей в НХЛ, завершил карьеру
Австрийский нападающий Томас Ванек принял решение завершить карьеру в возрасте 36 лет, не подписав в дедлайн контракт с клубом НХЛ, сообщает Standart.
Уроженец Вены был задрафтован «Баффало Сэйбрз» в 2003 году в первом раунде под общим пятым номером. Кроме вышеупомянотого клуба, в НХЛ он выступал за такие команды как «Нью-Йорк Айлендерс», «Монреаль Канадиенс», «Миннесота Уайлд», «Детройт Ред Уингз», «Флорида Пантерз», «Ванкувер Кэнакс» и «Коламбус Блю Джекетс».
Ванек принял участие в 1029 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 789 (373+416) очков и заработал показатель полезности «+5» при 547 минутах штрафа. В плей-офф за 69 матчей он набрал 36 (21+15) очков при коэффициенте полезности «-17».
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