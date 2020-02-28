«Вегас» продлил на 4 года контракт с нападающим Каррье на сумму в $ 5,6 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с 25-летним канадским нападающим Уильямом Каррье.
Новый контракт с канадским форвардом на сумму в $ 5,6 млн ($ 1,4 млн. в год) будет рассчитан до конца сезона-2023/2024.
Каррье был задрафтован «Сент-Луис Блюз» в 2013 году во втором раунде под общим 57 номером. За «Вегас» в текущем сезоне он принял участие в 65 матчах, в которых набрал 18 (7+11) очков и заработал показатель полезности «0» при 37 минутах штрафа.
Он выступает за «Вегас» с сезона-2017/2018. Ранее Уильям выступал за «Баффало Сэйбрз» в сезоне-2016/2017. Всего в НХЛ он провёл 197 матчей, в которых отметился 38 (21+17) набранными очками при коэффициенте полезности «-8».
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