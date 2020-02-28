«Тампа» уступила в четырёх матчах кряду после 11-матчевой победной серии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В третьем периоде «Тампа» вела со счётом 2:0, однако пропустила пять шайб и проиграла матч, продлив серию поражений до четырёх матчей кряду. Примечательно, что перед серией неудач подопечные Джона Купера выиграли 11 матчей подряд.

Хет-триком в составе победителей отметился Доминик Кубалик и ещё по одной шайбе забросили Брэндон Саад и Слэйтер Куккук. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол и сделал результативную передачу. Защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 24 минуты и 58 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1».