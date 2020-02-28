Голкипер Ховард не одержал ни одной победы за 4 месяца, у него контракт на $ 4 млн

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Миннесоту Уайлд». Матч завершился со счётом 7:1 в пользу гостей.

Голкипер «Ред Уингз» Джимми Ховард отразил 12 бросков из 17 и уступил место в воротах Джонатану Бернье после пятой пропущенной шайбы. Встреча с «Уайлд» стала 20-й подряд в сезоне, в которой американский голкипер не смог одержать победу вместе с командой. Последний раз «Детройт» с Ховардом в воротах одержал победу 29 октября в матче с «Эдмонтон Ойлерз». Таким образом, безвыигрышная серия опытного голкипера составляет уже четыре месяца.

В общей сложности 35-летний голкипер в нынешнем сезоне выиграл лишь два матча из 26, пропуская в среднем за встречу 4,08 шайбы и отражая 88.6% бросков. Его контракт с зарплатой в $ 4 млн истекает в конце сезона.