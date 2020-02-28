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Лайне получил травму в матче с «Вашингтоном», сыграв лишь 23 секунды

Лайне получил травму в матче с «Вашингтоном», сыграв лишь 23 секунды
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Один из лидеров «Джетс» Патрик Лайне досрочно завершил матч, сыграв лишь одну смену (23 секунды) в первом периоде. Финский форвард неудачно сблокировал бросок защитника «Вашингтона» Михала Кемпны — шайба попала в голеностоп. После матча главный тренер «Виннипега» Пол Морис сообщил, что у Лайне не выявлено перелома, однако участие финского форварда в следующем матче на данный момент под вопросом.

В составе победителей забили Кайл Коннор, Марк Шайфли и ещё одну шайбу забросил российский защитник Дмитрий Куликов.

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