Лайне получил травму в матче с «Вашингтоном», сыграв лишь 23 секунды
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Один из лидеров «Джетс» Патрик Лайне досрочно завершил матч, сыграв лишь одну смену (23 секунды) в первом периоде. Финский форвард неудачно сблокировал бросок защитника «Вашингтона» Михала Кемпны — шайба попала в голеностоп. После матча главный тренер «Виннипега» Пол Морис сообщил, что у Лайне не выявлено перелома, однако участие финского форварда в следующем матче на данный момент под вопросом.
В составе победителей забили Кайл Коннор, Марк Шайфли и ещё одну шайбу забросил российский защитник Дмитрий Куликов.
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