Февраль 2020 года стал лучшим месяцем в истории «Рейнджерс» по выигранным матчам

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Подопечные Дэвида Куинна продлили победную серию до пяти матчей, в общей сложности одержав 11-ю победу в феврале. 11 побед за один месяц — это лучший результат за всю историю «синерубашечников». В этом месяце «Рейнджерс» проиграли всего три матча, благодаря чему сумели вернуться в борьбу за попадание в плей-офф.

Турнирная таблица и результаты всех матчей НХЛ

«Рейнджерс» сократили отставание от второй уайлд-кард позиции на Востоке до двух очков, при этом имея два матча в запасе относительно «Коламбус Блю Джекетс».