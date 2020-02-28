Февраль 2020 года стал лучшим месяцем в истории «Рейнджерс» по выигранным матчам
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Подопечные Дэвида Куинна продлили победную серию до пяти матчей, в общей сложности одержав 11-ю победу в феврале. 11 побед за один месяц — это лучший результат за всю историю «синерубашечников». В этом месяце «Рейнджерс» проиграли всего три матча, благодаря чему сумели вернуться в борьбу за попадание в плей-офф.
Турнирная таблица и результаты всех матчей НХЛ
«Рейнджерс» сократили отставание от второй уайлд-кард позиции на Востоке до двух очков, при этом имея два матча в запасе относительно «Коламбус Блю Джекетс».
«Рейнджерс» обновили клубный рекорд по победной серии в гостевых матчах
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