Лидер гонки снайперов Пастрняк забросил 46-ю шайбу в сезоне, отрыв от Овечкина — три гола

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Даллас Старз». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев.
В составе «Бостона» заброшенной шайбой отметился нападающий Давид Пастрняк. Лидирующий в снайперской гонке НХЛ чешский форвард забросил 46-ю шайбу в этом сезоне. На покорение этого рубежа Давиду потребовалось 65 матчей. Второе место в гонке снайперов занимает форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (44 гола в 65 матчах).
Третью строчку в списке снайперов (43 шайбы) занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, сыгравший на два матча меньше. Четвёртое место делят форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (37 шайб в 64 матчах), пятым идёт нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо (36 голов в 62 матчах).
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