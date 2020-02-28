Бобби Райан не смог сдержать слёз после хет-трика в матче с «Ванкувером»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей хет-трик оформил Бобби Райан, который вернулся на площадку в конце февраля после того, как поборол алкогольную зависимость. Игрок был выведен из состава в ноябре прошлого года. Для 32-летнего форварда матч с «Кэнакс» был первым в «Тайр-центре» после возвращения в состав «Оттавы». После третьей шайбы в ворота «Ванкувера» болельщики устроили канадскому форварду овацию, а Райан не смог сдержать слёз от прилива эмоций.

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Годовая зарплата нападающего составляет $ 7,25 млн, действующий контракт будет действовать ещё три сезона.