Болельщики «Трактора» признали Седлака лучшим игроком команды в сезоне-2019/2020

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак выиграл голосование среди болельщиков челябинской команды на приз зрительских симпатий. В пользу чешского форварда сделали выбор более 62% проголосовавших.

Итоги голосования:

1. Лукаш Седлак – 62%;

2. Ярослав Косов – 10%;

3. Ник Бэйлен – 8%;

4. Виталий Меньшиков – 7%;

5. Томаш Гика – 6%.

«Когда мы где-то ужинаем или обедаем, то иногда люди подходят и просят сфотографироваться и всё в таком роде. Я всегда рад видеть болельщиков, в Челябинске с особой страстью относятся к хоккею, что приятно. Мои партнёры по звену очень мне помогли, именно они отдавали передачи. У нас отличная «химия», все мне помогали. Мы очень старались, надеюсь, что продолжим в том же духе.

Чемпионат мира? Я немного думал об этом, всегда приятно представлять свою страну. До чемпионата ещё много времени, посмотрим, что будет, мне нужно следить за здоровьем, но надеюсь, что приму участие», — цитирует Седлака пресс-служба челябинского клуба.