Болельщики «Трактора» признали Седлака лучшим игроком команды в сезоне-2019/2020

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак выиграл голосование среди болельщиков челябинской команды на приз зрительских симпатий. В пользу чешского форварда сделали выбор более 62% проголосовавших.
Итоги голосования:
1. Лукаш Седлак – 62%;
2. Ярослав Косов – 10%;
3. Ник Бэйлен – 8%;
4. Виталий Меньшиков – 7%;
5. Томаш Гика – 6%.
«Когда мы где-то ужинаем или обедаем, то иногда люди подходят и просят сфотографироваться и всё в таком роде. Я всегда рад видеть болельщиков, в Челябинске с особой страстью относятся к хоккею, что приятно. Мои партнёры по звену очень мне помогли, именно они отдавали передачи. У нас отличная «химия», все мне помогали. Мы очень старались, надеюсь, что продолжим в том же духе.
Чемпионат мира? Я немного думал об этом, всегда приятно представлять свою страну. До чемпионата ещё много времени, посмотрим, что будет, мне нужно следить за здоровьем, но надеюсь, что приму участие», — цитирует Седлака пресс-служба челябинского клуба.
- 28 февраля 2020
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