Барабанов: на «Витязь» особо внимания не обращал, всё будет зависеть от СКА

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Витязем».

«Надо очень строго подойти к серии с «Витязем», хорошо настроиться, подготовиться. Играть, навязывать свой хоккей. Вчера отдыхал и не смотрел матч, в котором решалось, с кем мы сыграем. Старался больше уделить внимание своему отдыху и восстановлению.

Я готов к плей-офф, но всё равно надо добавлять от матча к матчу. Команда тоже набрала ход, но всё равно не должно быть недонастроя. «Витязь» выйдет биться, у него будет хорошая самоотдача. Надо хорошо настроиться.

Если честно, на «Витязь» особо внимания не обращал, акцентируюсь на нашей игре. Всё будет зависеть от нас, как мы настроимся, как подойдём к этим матчам. С Аалтоненом ещё не обсуждали, что будем играть с «Витязем», не могу сказать, обрадовался ли он, что соперником будет эта команда. Большинство в плей-офф – один из самых важных факторов. Конечно, мы разбираем, тренируемся, нам показывают видео. Надеюсь, что оно будет к нам приходить и мы будем за счёт этого выигрывать.

«Витязь» в первом раунде – хорошая примета? Вы так говорите, потому что мы в том году Кубок выиграли? Я тоже это недавно вспоминал. Не знаю, дай бог. Конечно, так далеко не загадываем, идём от матча к матчу», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.