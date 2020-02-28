В Швейцарии запретили мероприятия на более чем 1000 человек. В мае тут должен пройти ЧМ

Правительство Швейцарии в связи с угрозой распространения коронавируса запретило проведение публичных мероприятий с аудиторией свыше 1000 человек, сообщает swissinfo.ch.

Этот запрет введён как минимум до 15 марта. Он уже вступил в силу, несмотря на разгар карнавального сезона, который привлекает большое число людей во многие швейцарские города.

«Главный приоритет Федерального совета Швейцарии — защита населения. Мы реагируем на последние события в области эпидемии коронавируса и классифицируем ситуацию в Швейцарии как чрезвычайную с точки зрения угрозы эпидемии. Сложившаяся ситуация позволяет федеральному совету принять меры, которые обычно входят в компетенцию кантонов», — говорится в заявлении швейцарского правительства.

Напомним, именно в Швейцарии (Цюрихе и Лозанне) в 2020 году должен пройти чемпионат мира по хоккею. В Цюрихе были подтверждены два случая заболевания.

Матчи чемпионата Швейцарии пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса