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В Швейцарии запретили мероприятия на более чем 1000 человек. В мае тут должен пройти ЧМ

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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В Швейцарии запретили мероприятия на более чем 1000 человек. В мае тут должен пройти ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Правительство Швейцарии в связи с угрозой распространения коронавируса запретило проведение публичных мероприятий с аудиторией свыше 1000 человек, сообщает swissinfo.ch.

Этот запрет введён как минимум до 15 марта. Он уже вступил в силу, несмотря на разгар карнавального сезона, который привлекает большое число людей во многие швейцарские города.

«Главный приоритет Федерального совета Швейцарии — защита населения. Мы реагируем на последние события в области эпидемии коронавируса и классифицируем ситуацию в Швейцарии как чрезвычайную с точки зрения угрозы эпидемии. Сложившаяся ситуация позволяет федеральному совету принять меры, которые обычно входят в компетенцию кантонов», — говорится в заявлении швейцарского правительства.

Напомним, именно в Швейцарии (Цюрихе и Лозанне) в 2020 году должен пройти чемпионат мира по хоккею. В Цюрихе были подтверждены два случая заболевания.

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