Вайсфельд: если лидеры «Магнитки» не заиграют в плей-офф, то им будет тяжело найти работу

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Барысом» и «Металлургом».

«Мне кажется, что в этой паре нет фаворита. В «Магнитке» собраны такие игроки, от которых мы весь сезон ждём, что их вот-вот прорвёт. И если эти ребята не заиграют в плей-офф, то им тяжело будет найти новую работу в межсезонье. Думаю, что они должны приложить максимум усилий, чтобы доказать свою состоятельность.

И ещё важный момент: мы не знаем, в каком состоянии Василий Кошечкин, от этого многое зависит. Если Кошечкин в хорошей форме, то «Барысу» нужно будет ещё и его обыгрывать, помимо «Металлурга». Мозякин для своего возраста всё равно держит уровень и играет очень хорошо. Я не отношу Сергея к категории игроков, которые провалили сезон.

Если, как они говорят, у них Роман Старченко выздоровел, то это очень важный момент. С моей точки зрения, он из категории игроков, которые определяют игру «Барыса». Такой же, как и Никита Михайлис и иностранцы. Но у «Барыса» есть серьёзная проблема – это вратари. Не то чтобы они плохие, но они нестабильные, и от их игры многое будет зависеть», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью «Чемпионату».