Райан — о слёзах после хет-трика: мне становилось всё труднее сдерживать эмоции

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Бобби Райан поделился эмоциями после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (5:2). Для 32-летнего форварда матч с «Кэнакс» был первым в «Тайр-центре» после возвращения в состав «Оттавы». После третьей шайбы в ворота «Ванкувера» болельщики устроили канадскому форварду овацию, а Райан не смог сдержать слёзы от прилива эмоций.

«Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз оформил хет-трик. Я не знал, чего ждать от сегодняшнего матча. Я просто надеялся сделать шаг вперёд в своей игре. Я знал, что «Оттава» – это братство, а приём будет хорошим. Мне становилось всё труднее сдерживать эмоции на протяжении всей игры.

Это было невероятно. Фанаты поддержали меня, спасибо им всем. У нас осталось 17 матчей. И я просто хочу закончить сезон как можно лучше, внести свой вклад и помочь этим парням завершить регулярный чемпионат на хорошей ноте», – цитирует Райана пресс-служба НХЛ.