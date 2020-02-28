Вайсфельд: молодёжный состав «Локомотива» — это очень популистский шаг

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Йокеритом».

«Болеть в этой паре я буду за Ярославль, но мне кажется, что выиграют финны. Не могу про Марьмяки сказать ни хорошего, ни плохого, но мне очень нравится состав «Йокерита». У финнов собраны мастеровитые игроки, которые могут сделать результат. Это и Микко Лехтонен, и Ессе Йоэнсуу, и Брайан О'Нилл, и многие другие.

Но и у «Локомотива» есть свои козыри: молодость, азарт, желание. Единственное, у меня есть сомнения относительно вратарей «Локомотива». «Лавка» у них длинная, но, с моей точки зрения, мастеровитых игроков у них маловато. Если у «Йокерита» не будет травм у ведущих хоккеистов, то я не знаю, чем эта «лавка» сможет помочь.

Молодёжный состав «Локомотива» на матч с «Витязем»? На мой взгляд, это очень популистский шаг. Хотите показать, что у вас школа работает? Так об этом и так все знают. А что касается воспитанников, то о ком речь? Лично для меня воспитанник «Локомотива» — это человек, который родился в Ярославле. Всё остальное – великолепная работа селекционной службы и хорошие условия для приезжих игроков», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Локомотив» заявил на матч с «Витязем» самый молодой состав в истории КХЛ