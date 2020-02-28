Суббэн: знаете, почему я ношу номер «76»? Это в честь Андрея Маркова

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн сообщил, что восхищался игрой своего партнёра по «Монреаль Канадиенс» Андрея Маркова. По его словам, он носит номер «76» в честь россиянина.
«Знаете, почему я ношу номер «76»? Возьмите цифру шесть и переверните. Получится «79» — номер Маркова. Я много следил за его игрой. Он классный защитник. Все в «Канадиенс» знали, как он хорошо вёл себя с игроками, бывшими хоккеистами и новичками.
Расскажу вам немного про Марки. Когда я только начинал, то первые год или два в лиге он не давал мне советов. Марки, если честно, вообще мало говорил со мной. Но знал он это или нет, я уже тогда был его большим поклонником.
Когда мы начали общаться? Я хорошо помню. Он восстановился после травмы, подошёл ко мне и обратил внимание, что мы вместе вошли в третье звено. Марки сказал: «Сейчас мы только третья пара защитников, а в конце сезона будем первой». Кажется, это заняло ещё меньше времени», — сказал Суббэн в интервью клубному сайту.
- 28 февраля 2020
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