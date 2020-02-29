Крайдер сломал ногу в матче с «Филадельфией»

В Филадельфии (Пенсильвания, США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости идёт второй период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

В первом периоде травму получил нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер и покинул площадку. Как сообщается в «твиттере» команды из Нью-Йорка, 28-летний Крайдер получил перелом ноги. Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления на данный момент неизвестны.

Крайдер выступает за «Рейнджерс» с 2012 года. В 2009 году он был выбран клубом на драфте в первом раунде под общим 19-м номером. В 2010 году он выиграл молодёжный чемпионат мира в составе сборной США.