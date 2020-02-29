«Питтсбург» проиграл «Анахайму», у Малкина «-2»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Дэнтон Хайнен, Райан Гецлаф и Брендан Гуле. За «Питтсбург» дубль оформил Джейсон Цукер. Российский нападающий Евгений Малкин провёл на площадке 18 минут и не отметился результативными действиями, завершив встречу с коэффициентом полезности «-2».

«Анахайм» одержал вторую победу после четырёх поражений подряд. «Питтсбург» в свою очередь продлил серию поражений до пяти игр.

В следующем матче «Анахайм» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Питтсбург» встретится с «Сан-Хосе Шаркс».

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