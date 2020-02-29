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«Питтсбург» проиграл «Анахайму», у Малкина «-2»

«Питтсбург» проиграл «Анахайму», у Малкина «-2»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Дэнтон Хайнен, Райан Гецлаф и Брендан Гуле. За «Питтсбург» дубль оформил Джейсон Цукер. Российский нападающий Евгений Малкин провёл на площадке 18 минут и не отметился результативными действиями, завершив встречу с коэффициентом полезности «-2».

«Анахайм» одержал вторую победу после четырёх поражений подряд. «Питтсбург» в свою очередь продлил серию поражений до пяти игр.

В следующем матче «Анахайм» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Питтсбург» встретится с «Сан-Хосе Шаркс».

Расписание матчей НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Хайнен (Шервуд, Мэнсон) – 14:14' (5x5)   1:1 Цукер (Петтерссон, Шульц) – 21:16' (5x4)   2:1 Гецлаф (Стил, Милано) – 29:23' (5x4)   3:1 Гуле – 37:20' (5x5)   3:2 Цукер (Макканн, Петтерссон) – 58:39' (6x5)
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