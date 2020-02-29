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Тихонов — о вратарях «Ак Барса»: мы своих не бросаем

Тихонов — о вратарях «Ак Барса»: мы своих не бросаем
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов перед стартом серии плей-офф с нижнекамским «Нефтехимиком» назвал плюсом наличие победного опыта у нескольких игроков команды, рассказал о сильных сторонах соперника и встал на защиту вратарей казанского клуба.

«Конечно, мы помогаем молодым. Большой плюс, что в команде есть обладатели Кубка Гагарина. Делимся опытом, подсказываем, но все эти подсказки останутся внутри команды, оглашать не будем. Думаю, это нам поможет.

Что сказать о «Нефтехимике»? Очень здорово играют, быстрая, атакующая команда. Агрессивно начинают матчи, у нас есть опыт с ними. Думаю, команды хорошо друг друга знают. Идёт фаза подготовки, разбираем и игру соперника, и свою. Судя по стилю обеих команд, будет очень вязкий и агрессивный хоккей.

С главным тренером «Нефтехимика» Вячеславом Буцаевым знакомы. Отец тренировал его в «Сан-Хосе». Родители хорошо дружили и дружат. Конечно, знаю его, слежу за его карьерой.

Некоторые эксперты сомневаются во вратарях «Ак Барса»? Думаю, вся команда выступит в их защиту, мы своих не бросаем. По игре – оба вратаря показывают великолепный хоккей. Мы им поможем, они снова выйдут на максимум, и вместе мы постараемся добиться успеха», — приводит слова Тихонова сайт казанского клуба.

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