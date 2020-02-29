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Дацюк пропустит начало серии плей-офф Кубка Гагарина с «Сибирью»

Дацюк пропустит начало серии плей-офф Кубка Гагарина с «Сибирью»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк пропустит начало серии плей-офф Кубка Гагарина с «Сибирью», сообщил директор клуба Максим Рябков.

«Павел Дацюк пропустит начало серии с „Сибирью“. Пока трудно сказать, сколько именно он не будет играть. Всё будет зависеть от самочувствия. Сегодня Дацюк занимался индивидуально», — приводит слова Рябкова «Р-Спорт».

Стартовые матчи первого раунда плей-офф между «Автомобилистом» и «Сибирью» пройдут в Екатеринбурге 2 и 4 марта.

41-летний Дацюк в этом розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги провёл 43 матча и набрал 22 (5 + 17) очка при показателе полезности "+ 12". Хоккеист внесён екатеринбургским клубом в список травмированных.

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