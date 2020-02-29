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Квартальнов: надеюсь, увидим Зарипова в первом раунде. Начинать он не будет

Квартальнов: надеюсь, увидим Зарипова в первом раунде. Начинать он не будет
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от встречи с «Нефтехимиком» в плей-офф.

«Все попавшие в плей-офф — достойные клубы. С самого начала, с предсезонки „Нефтехимик“ совершенно другая команда – агрессивная, играет в интересный хоккей, чем-то схожий с нашим. Будет хорошая, интересная серия. Не смотрим, фавориты мы или нет. Надо забыть об этом. Есть куча примеров в истории хоккея и других видов спорта. Нельзя так относиться: игра начинается при счёте 0:0, и мы не знаем, куда она приведёт

Надеюсь, увидим Зарипова в первом раунде, но начинать он, скорее всего, не будет.

По основному вратарю пока подождём – есть мысли, но пока не будем об этом говорить. Есть ряд обстоятельств, которые могут решить этот вопрос в ту или другую сторону», — цитирует Квартальнова официальный сайт клуба.

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